بطولة الامارات: الجزيرة يلحق موقتاً بالعين في الصدارة

أربيل (كوردستان 24)- لحق الجزيرة مؤقتاً بالعين في صدارة الدوري الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على ضيفه العروبة 1-صفر، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة الثلاثاء.

ورفع الجزيرة رصيده الى 13 نقطة متساوياً مع العين المتصدر بفارق الاهداف والذي يواجه الوحدة الاربعاء في ختام المرحلة.

وسجل علي مبخوت هدف الجزيرة الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه وسددها بنجاح خادعة في شباك حارس مرمى العروبة أحمد الحوسني (70).

ورفع مبخوت (31 عاماً) رصيده الى 174 هدفاً في الدوري وبات على بعد هدف واحد من معادلة رقم مهاجم الوصل السابق فهد خميس كأفضل هداف في تاريخ البطولة.

قال الهولندي روي هندريكسن المدرب المساعد للجزيرة "لم نجد المساحات بسبب الطريقة الدفاعية للعروبة، وسجلنا الهدف الوحيد بتحرك ذكي من مبخوت كسب من خلاله ركلة جزاء".

وفي مباراة ثانية، فاز الوصل على شباب الأهلي بهدف الاوروغوياني ميشيل أرواخو في الدقيقة 74.

وحرم الوصل الذي رفع رصيده الى 9 نقاط ضيفه من اعتلاء الصدارة مؤقتاً بعدما تجمد رصيده عند 11 نقطة، فيما توقفت سلسلة شباب الأهلي الذي لم يذق طعم الخسارة في 30 مباراة توالياً في كافة المسابقات المحلية، منذ أن سقط أمام الفجيرة 2-3 في الدوري في 18 كانون الاول/ديسمبر 2020.

وتعادل الظفرة وضيفه الاتحاد كلباء 1-1.

افتتح الضيف التسجيل في الدقيقة 17 بفضل حبيب الفردان، وعادل أصحاب الارض عبر حمدان المحرمي (66).

ورفع الظفرة والاتحاد كلباء الذي حقق التعادل في 4 مباريات مقابل خسارتين رصيدهما الى 4 نقاط.

وتتابع مباريات المرحلة الاربعاء، بلقاءات النصر مع بني ياس، وخورفكان مع الامارات، وعجمان مع الشارقة.