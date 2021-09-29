المفوضية: ارتفاع عدد المخالفات الانتخابية الى أكثر من 160 مخالفة

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان عدد المخالفات الانتخابية منذ بدء دعاية المرشحين ولغاية الآن ارتفع الى أكثر من 160 مخالفة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لـ"الصباح" ان "تلك المخالفات رصدت من قبل المواطنين والمرشحين واللجان الرئيسة والفرعية في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية بإسناد كل من أمانة بغداد والدوائر البلدية في المحافظات لمتابعة تلك الحملات بعد توقيع مذكرات تفاهم معها، إضافة للتنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات بمتابعة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأكدت الغلاي ان "بعض المرشحين أزالوا مخالفاتهم بعد تبليغهم بذلك".

واشارت الى أن "المفوضية وأمانة بغداد والدوائر البلدية منعت لصق أي إعلان انتخابي على الجدران بمادة الصمغ أو الغراء أو في الحدائق والجزرات الوسطية للشوارع بمادة الاسمنت واستخدام جدران ومباني الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والحسينيات والأماكن المقدسة والجسور والأماكن التراثية والنصب والتماثيل لنشر إعلانات الأحزاب والمرشحين".

واضافت ان المفوضية منعت ايضا "تثبيت لوحات الدعاية للمرشحين والأحزاب على قطع الدلالة المرورية للطرق العامة، واشترطت أن تكون وسائل الدعاية الانتخابية من المواد التي يسهل إزالتها كتعليق دعايات من القماش واستخدام لوحات خشبية أو معدنية وفلكس واستخدام الطرق الحديثة في نشر الدعاية على الشاشات وغيرها".

واكدت أنه "في حال وضع وسائل الدعاية الانتخابية بشكل مخالف يتم توثيق المخالفة من قبل الملاكات التنفيذية في الأمانة والدوائر البلدية وتتم إزالتها فوراً"، مشيرة الى ان "الآثار المترتبة على المخالفة الانتخابية قد تكون غرامة أو حبسا أو كليهما وقد تصل الى إلغاء المصادقة على الترشيح في الآونة الاخيرة".