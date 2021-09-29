سیاسة

بيدرسون يحدد موعد اجتماع اللجنة الدستورية السورية

author_image سوار أحمد
مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون
مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون
سوریا غير بيدرسون اللجنة الدستورية موعد الجلسة

أربيل (كوردستان 24)- قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، غير بيدرسون ان الاطراف السورية اتفقت على عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية في مدينة جنيف اعتبارا من 18 تشرين الأول المقبل.

وقال بيدرسون خلال جلسة للمجلس انه "بعد ثمانية أشهر من العمل المكثف مع الرؤساء المشاركين أعلن أنني وجهت الدعوات لحضور الجولة السادسة للجنة الدستورية".

واللجنة الدستورية تتألف من 150 عضوا، 50 ممثل عن الحكومة السورية و50 ممثلا عن المعارضة ومنظمات المجتمع الدولي، وذلك للعمل على إعادة صياغة دستور لسوريا.

وتابع "ستنعقد اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف، اعتبارا من 18 أكتوبر، ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان المشاركان لأول مرة معا في اليوم السابق (17 أكتوبر) للتحضير للجلسة".

وحتى الآن فشلت خمس جولات من أعمال اللجنة الدستورية في تحقيق أي تقدم وسط اتهامات من الجانبين بتحمل مسؤولية إفشال المخططات.

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