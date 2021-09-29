الدولار يرتفع والذهب يراوح بمكانه في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف فيما لا يزال الذهب يراوح في مكانه اليوم الأربعاء في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
100 دولار = 147350 دينار
100 يورو = 172400 دينار
100 جنيه إسترليني = 201000 دينار
100 ليرة تركية = 16800 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار
دينار أردني واحد = 2070 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم
مثقال عيار 24 = 411000 دينار
مثقال عيار 21 = 363000 دينار
مثقال عيار 18 = 309000 دينار