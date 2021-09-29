سیاسة

"سانا": مقتل 6 مسلحين موالين للأتراك وإصابة آخرين في ريف الحسكة

author_image سوار أحمد
الصورة لرويترز
الصورة لرويترز
سوریا رأس العين وكالة سانا مقتل مسلحين سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الخميس، ان 6 مسلحين موالين لتركيا قتلوا وأصيب 5 آخرون خلال الاقتتال الذي اندلع أمس في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ونقلت "سانا" عن مصادر محلية من رأس العين باستمرار الاقتتال الذي اندلع ظهر يوم أمس بين مجموعتين تتبعان لفرقة المعتصم الموالية لتركيا، ما أدى إلى مقتل 6 مسلحين وإصابة 5 آخرين من الطرفين.

وتابعت الوكالة أن "الإرهابيين المتقاتلين استخدموا خلال الاشتباكات أسلحة رشاشة وقواذف "آر بي جي" ومدافع الهاون وأسفرت أيضا عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة وممتلكات الأهالي وتدمير عتاد عسكري للطرفين المتقاتلين".

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