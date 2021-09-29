المفوضية تكشف عن حرمان مصابي كورونا من المشاركة في الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء عن منع المصابين بفيروس كورونا من المشاركة في الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، انه "بالنسبة للمصابين والراقدين في المستشفى فلا يحق لهم التصويت كون الراقدين غير مشمولين بالانتخابات".

وأوضحت الغلاي ان "هناك سماحا للتصويت المساعد إذا تطلب الأمر شرط الالتزام بشروط الوقاية".

واضافت انه "سيتم تعفير المحطات ومركز ومحطة الاقتراع قبل يوم بالتنسيق مع مراكز الدفاع المدني".