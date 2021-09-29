سیاسة

لترسيخ التعايش.. أحزاب تركمانية تقرر التصويت لمرشحي الديمقراطي الكوردستاني

يضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب المرشحين الكورد، عدداً من المرشحين التركمان والعرب ومكونات أخرى من مختلف المذاهب والأديان
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- حسم نحو 19 حزباً واتحاداً وتجمعاً تركمانياً موقفهم من عملية الاقتراع وذلك بالتصويت لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الانتخابات التشريعية العامة المقررة الشهر المقبل.

ويضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى جانب المرشحين الكورد، عدداً من المرشحين التركمان والعرب ومكونات أخرى من مختلف المذاهب والأديان.

وجاء في بيان مشترك لتلك الأحزاب والجهات التركمانية "لقد لعب التركمان والممثلون (النيابيون) والأحزاب والجهات التركمانية، باعتبارهم عنصراً أصيلاً في الإقليم، دوراً مهماً للحفاظ على مكانتهم والمصلحة العامة طوال المراحل العصيبة في كوردستان".

وأضاف البيان "وبينما نحن مقبلون على الانتخابات العراقية والتي لها علاقة مباشرة بموقع إقليمنا في العراق، وانطلاقاً من الشعور بالمسؤولية التي تقع على عاتقنا، قررت هذه الأحزاب والأطراف التركمانية التصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأشار البيان المشترك إلى أن الأحزاب والقوى التركمانية "ليس لها مرشحون للانتخابات العراقية"، وقالت إن قراراها يأتي "خدمة للتعايش القائم في إقليم كوردستان، ومن أجل تعزيز التحالف التاريخي بين الأحزاب التركمانية والحزب الديمقراطي الكوردستانية".

والأطراف التركمانية الموقعة على البيان هي: حزب الازدهار التركماني وحزب الإصلاح التركماني وحزب الشعب التركماني والجمعية الليبرالية التركمانية والحزب الديمقراطي التركمانية وحركة الحياد التركمانية جمعية أوجاغي التركمانية والحركة الديمقراطية التركمانية.

وضمت قائمة الموقعين أيضاً، حزب التحرير القومي وجمعية المثقفين التركمان وحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب الشروق التركماني والجبهة التركمانية – القيادة الشرعية تلعفر، والكتل التركمانية في مجلس المحافظة ومنظمة تولاي لشؤون التركمان واتحاد أدباء وكتاب التركمان.

كما وقّع على البيان كل من اتحاد شباب وطلبة التركمان وممثلي التركمان في مجلس شباب كوردستان فضلاً عن تجمع البيت التركماني.

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