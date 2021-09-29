مسرور بارزاني: لعلماء الدين الإسلامي دور مهم في ترسيخ التعايش بين مكونات كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 29 أيلول (سبتمبر) 2021، رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان.

وفي الاجتماع، أثنى رئيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان الأستاذ الملا عبد الله ويسي على الإصلاحات الحكومية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأعرب عن دعم العلماء المسلمين لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد ولجهود رئيس الحكومة في التغلب على الأزمات وتحسين حياة مواطني إقليم كوردستان.

وأشاد رئيس الحكومة بالدور المهم الذي يضطلع به علماء الدين الإسلامي في توعية المجتمع وترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

وأعرب رئيس الحكومة عن أمله بأن يواصل علماء الدين دورهم في مواجهة الفكر المتطرف والدفاع عن حقوق شعب كوردستان ومنجزاته والقضايا الوطنية وتعزيز رسالة التسامح والمحبة بين المجتمع.