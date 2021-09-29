متحدث حكومة كوردستان: اجتماع نفطي مرتقب بين أربيل وبغداد.. وتحقيقات "مؤتمر التطبيع" مستمرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل الأربعاء عن اجتماع مرتقب بين أربيل وبغداد لبحث خطط توزيع النفط الأبيض على المواطنين، وأشار في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات حول مؤتمر "التطبيع" الذي لا تزال مستمرة.

وقال عادل في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن وزير الثروات الطبيعية في حكومة كوردستان كمال أتروشي سيجتمع مع وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار مطلع الأسبوع المقبل لبحث خطط توزيع النفط الأبيض على مواطني الإقليم ولا سيما القاطنين في المناطق الجبلية.

وتابع "نأمل أن يبدأ توزيع النفط الأبيض في أقرب وقت ممكن".

وفي سياق آخر، أشار المتحدث الحكومي إلى إن إرسال السلفة المالية البالغة 200 مليار دينار شهرياً من بغداد إلى أربيل سيستمر.

وعندما سُئل عن المؤتمر الذي شاركت فيه شخصيات عربية عراقية ودعت فيه لتطبيع علاقات العراق مع إسرائيل، قال إن وزارة الداخلية لا تزال تجري تحقيقاتها بهذا الشأن.

وأضاف "منذ البداية، تحدثنا بوضوح عن موقف إقليم كوردستان وأكدنا مراراً بأن هذا الاجتماع لا يمثل السياسة الرسمية للإقليم".

وقال إن نتائج التحقيق ستُعلن متى ما انتهت منها الجهات المعنية.