حكومة كوردستان تعلن عطلة رسمية بمناسبة "استقلال العراق"

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها ودوائرها كافة بمناسبة (يوم استقلال جمهورية العراق).

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان "يوافق الأحد 3/10/2021 (يوم استقلال جمهورية العراق)، وهو عطلة رسمية في جميع المؤسسات الحكومية بحسب التقويم الرسمي للحكومة" في إقليم كوردستان.

وحصل العراق على استقلاله وفقاً للقانون الدولي في الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 1932 بعدما كان خاضعاً للانتداب البريطاني منذ 1920.

ومرت السيطرة البريطانية على العراق في مراحل عديدة، بدأت بمرحلة الاحتلال من أعوام 1914و1918 وبعدها مرحلة الحكومة المدنية البريطانية التي انتهت مع الانتداب عام 1920 ثم استمرت مع تأسيس الملكية العراقية حتى انتهاء الانتداب البريطاني.