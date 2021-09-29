بينيت يدعو لتكثيف حملات تطعيم عرب إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأربعاء إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز عملية التطعيم ضد فيروس كورونا داخل المجتمعات العربية التي تشهد نسبة مرتفعة من تفشي الوباء.

وجاءت دعوة بينيت قبيل مغادرته نيويورك حيث ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استجابة الدولة العبرية للوباء.

وقال رئيس الوزراء إن "40 تجمعا" سكانيا من تلك المصنفة حمراء "في إسرائيل هي من الوسط العربي".

وكان بعض خبراء الصحة وجهوا انتقادات إلى بينيت بسبب رفضه العودة إلى فرض قيود وإغلاق في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية المسجلة.

لكنه رد ذلك إلى قناعة الحكومة بضرورة "ترك البلاد مفتوحة قدر المستطاع والعمل المركز على غير الملقحين ومراكز تفشي الفيروس".

وشدّد بينت منذ وصوله إلى السلطة في حزيران/يونيو، على ضرورة تجنب إعادة إغلاق البلاد بأي ثمن.

وقال لصحفيين "الأمر الذي سيساعد... الذهاب إلى الوسط العربي وإقناعهم".

وكان الناطق باسم وزارة الصحة الإسرائيلية زاهي سعيد قال في وقت سابق إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين العرب هي نسبة "عالية جدا"، داعيا المواطنين لتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والتوجه لتلقي التطعيم "لأن ذلك هو الحل".

وقال سعيد لوكالة فرانس برس أن عدد الإصابات في المجتمع العربي في إسرائيل وصل إلى 40 في المئة، بينما بلغت نسبة الإصابات الحرجة في المستشفيات 42 في المئة ومثلها نسبة الوفيات.

ويشكل العرب 20% من عدد السكان في اسرائيل الذي يبلغ تسعة ملايين، وهم عرب من أحفاد الفلسطينيين الذين بقوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل عام 1948.

ونفى سعيد أن تكون وزارة الصحة تنوي فرض إغلاق على نحو 40 قرية عربية توجد فيها إصابات عالية، وقال "كم سنغلق أسبوعا؟ أسبوعين؟ كورونا سيستمر لسنوات".

وسجلت إسرائيل نحو مليون و275 ألف إصابة بكوفيد بينها 7692 وفاة.

وقال بينيت من نيويورك الإثنين إن إسرائيل دولة رائدة في إعطاء اللقاح المعزز "الثالث" وإن اقتصادها في حالة نمو.

وأطلقت الدولة العبرية في أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي حملة طموحة للتطعيم ضد الوباء بعد إبرامها صفقة مع عملاق الأدوية الأميركي فايزر.

وعادت إسرائيل إلى فرض بعض القيود مثل وضع الكمامة في الأماكن المغلقة والدعوة إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من اللقاح بسبب انتشار المتحورة دلتا وذلك تجنبا للإغلاق.