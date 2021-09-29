سیاسة

هولندا ترسل 3 فرق إلى كوردستان لمراقبة الانتخابات العراقية

سنراقب الانتخابات، ونعلم تماماً أن هذه خطوة جيدة للغاية من أجل العملية الديمقراطية في العراق"
author_image Kurdistan24 اربیل
القنصل العام الهولندي في إقليم كوردستان هانس اكربوم
القنصل العام الهولندي في إقليم كوردستان هانس اكربوم
کوردستان انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي هولندي كبير الأربعاء إن بلاده ستنشر ثلاث فرق بإقليم كوردستان في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وقال القنصل العام الهولندي في إقليم كوردستان هانس اكربوم في مقابلة مع كوردستان 24، إن الاتحاد الأوروبي سيرسل إجمالاً نحو 80 مراقباً إلى مختلف المحافظات في العراق.

وتابع "بالنسبة لنا، لدينا هنا في إقليم كوردستان 3 فرق وسنحاول مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية في كل من أربيل والسليمانية ودهوك".

وأضاف اكربوم "كهولنديين نحن فعّالون، وسنراقب الانتخابات، ونعلم تماماً أن هذه خطوة جيدة للغاية من أجل العملية الديمقراطية في العراق".

 

 

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