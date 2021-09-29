هولندا ترسل 3 فرق إلى كوردستان لمراقبة الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي هولندي كبير الأربعاء إن بلاده ستنشر ثلاث فرق بإقليم كوردستان في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وقال القنصل العام الهولندي في إقليم كوردستان هانس اكربوم في مقابلة مع كوردستان 24، إن الاتحاد الأوروبي سيرسل إجمالاً نحو 80 مراقباً إلى مختلف المحافظات في العراق.

وتابع "بالنسبة لنا، لدينا هنا في إقليم كوردستان 3 فرق وسنحاول مراقبة الانتخابات التشريعية العراقية في كل من أربيل والسليمانية ودهوك".

وأضاف اكربوم "كهولنديين نحن فعّالون، وسنراقب الانتخابات، ونعلم تماماً أن هذه خطوة جيدة للغاية من أجل العملية الديمقراطية في العراق".