العراق يقرر إغلاق مجاله الجوي وحدوده البرية يوم الاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- قرر العراق إغلاق منافذه البرية ومجاله الجوي ابتداءً من التاسع من تشرين الأول إلى صباح الحادي عشر من الشهر نفسه في إطار الاستعدادات الأمنية للانتخابات التشريعية المقررة في 10 من الشهر المقبل.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم اللجنة الأمنية للانتخابات العميد غالب العطية قوله إن الإجراءات ستشمل أيضاً "تحديد الحركة بين المحافظات".

وشملت الإجراءات كذلك منع حركة الدراجات النارية داخل المدن وإتاحة الحركة لبقية العجلات من أجل تسهيل تنقل حركة الناخبين من منازلهم إلى المراكز الانتخابية.

وأضاف العطية "تم اتخاذ إجراءات أخرى لتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وتقديم المساعدة لهم للوصول إلى المراكز الانتخابية".

ويقول مراسلو كوردستان 24، إن السلطات العراقية بدأت مبكراً وضع خطط تأمين المراكز الانتخابية في عموم المحافظات.

وعادة ما تتخذ السلطات العراقية هذه الإجراءات في كل انتخابات لتجنب أي اختراق أو حوادث أمنية بمشاركة أكثر 500 مراقب دولي.

ويحق لأكثر من 20 مليون ناخب المشاركة في عملية الاقتراع لاختيار 329 عضواً برلمانياً من بين ما يقارب ثلاثة آلاف مرشح للانتخابات التشريعية.