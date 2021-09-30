"نزاهة كوردستان" تدعو مجدداً لإنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد

أربيل (كوردستان 24)- صعّدت هيئة النزاهة في إقليم كوردستان من دعواتها لإنشاء محكمة خاصة تتولى ملفات الفساد في الإقليم.

ويأتي هذا بعد أن صوّت مجلس وزراء الإقليم يوم أمس على "مشروع الاستراتيجية الوطنية لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان 2021-2025".

ويشتمل المشروع على خطة شاملة للسلطات والمؤسسات في إقليم كوردستان من أجل تعزيز الحكم الرشيد والشفافية ومنع هدر الثروة العامة ومكافحة الفساد.

وقال رئيس هيئة النزاهة أنور أحمد في مقابلة مع كوردستان 24، إنه يصر دعوه لإنشاء محكمة تابعة لإقليم كوردستان متخصصة بقضايا الفساد.

وتابع "هذا سيسهل من معالجة قضايا الفساد بسرعة، وفي الوقت نفسه مكافحة الفساد على نحو أسرع".

وأشار أحمد إلى أن مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تمت صياغته بمشاركة خبراء محليين وأجانب برؤية تمتد إلى خمس سنوات.

وقال إن عدد القضاة قليل مقارنة بحجم قضايا الفساد، لافتاً إلى أن هيئة النزاهة طالبت مراراً بإنشاء محكمة مثل بغداد لمعالجة ملفات الفساد.

وزاد "لا يمكن أن تظل القضية لمدة سنتين في المحكمة".

وأشار إلى أن هيئة النزاهة لا تحاكم بل مهمتها تحقيقية، مبيناً أن عدم القدرة على معالجة قضايا الفساد يعود إلى العدد الكبير من القضايا وقلة القضاة.