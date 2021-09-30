المفوضية: 17 مليون ناخبا سيصوتون وفق البطاقة البايومترية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس ان 17 مليون ناخب، سيصوتون وفق البطاقة البايومترية في الانتخابات المزمع اجراؤها في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

وقال رئيس المفوضية جليل عدنان خلف انه تم تسجيل 17 مليون ناخبا في البطاقة البايومترية، فيما استبعد في الوقت نفسه إمكانية بيع بطاقة الناخب.

وأكد جليل عدنان خلف في مؤتمر عقدته المفوضية العليا، انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع، لافتاً إلى معاقبة عدد من المرشحين خرقوا تعليمات الدعاية الانتخابية.

ونفى خلف، حصول عمليات بيع وشراء لبطاقة الناخب، واصفاً هذا الأمر بـالشائعات، مؤكداً أن "نظام البايومتري يمنع حصول مثل هكذا امور إضافة إلى اتخاذ تدابير تمنع التصويت بالبطاقات حتى لو تم بيعها".