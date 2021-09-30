سیاسة

الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا بشأن إدلب

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط بوتين اردوغان ادلب اتفاق

أربيل (كوردستان 24)- قال الكرملين اليوم الخميس، ان الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان أكدا خلال لقائهما أمس، التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشأن ضرورة إخلاء محافظة إدلب شمال غربي سوريا من "الإرهابيين".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين أن النزاعات الإقليمية، منها أزمات سوريا وليبيا وأفغانستان وإقليم قره باغ، اتخذت مكانة ملموسة ضمن أجندة المحادثات التي جرت بين بوتين وأردوغان في مدينة سوتشي الروسية أمس.

واضاف "تم التأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقاتهما بخصوص إخلاء محافظة إدلب من العناصر الإرهابية المتبقية هناك والتي من شأنها أن تشكل خطرا واتخاذ خطوات هجومية معادية ضد الجيش السوري"، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

ولم يكشف بيسكوف الكشف المزيد من التفاصيل عن المحادثات بين بوتين وأردوغان بشأن الملف السوري.

واشار المتحدث إلى أن الجانب الروسي شدد على ضرورة أن تبحث الأطراف عن حلول وسط بشأن ترسيم الحدود فيما يخص نزاع قره باغ، وتطوير البنى التحتية في مجال النقل.

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