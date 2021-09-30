سیاسة

جنايات ميسان: الإعدام شنقا لقاتل والد محام مختطف

author_image سوار أحمد
العراق الحكم بالإعدام جنياتا ميسان علي جاسب الهليجي

أربيل (كوردستان 24)- حكمت محكمة جنايات ميسان اليوم الخميس، بالإعدام شنقا حتى الموت على المتهم بقتل والد المحامي المغيب علي جاسب الهليجي في مدينة العمارة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن المدان اعترف بجريمته بعدما قام بقتل المجنى عليه جاسب حطاب الهليجي في منطقة المعارض وسط مدينة العمارة، بمحافظة ميسان.

واضاف البيان، ان "الحكم على المدان يأتي وفقا لأحكام المادة (406/ 1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 - 48 - 49 منه".

واغتيل جاسب الهليجي والد المحامي علي جاسب في محافظة ميسان جنوبي البلاد، في العاشر من مارس الماضي.

وكان والد المحامي علي جاسب الذي اختطف في الثامن من أكتوبر 2019، يظهر بشكل مستمر في وسائل الإعلام ويشارك في الاحتجاجات وهو يحمل صورة ولده المختطف.

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