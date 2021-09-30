سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي

author_image سوار أحمد
کوردستان جينيفر غافيتو مسرور بارزاني اقليم كوردستان امريكا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 30 أيلول (سبتمبر) 2021، وفداً أمريكياً برئاسة نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران جينيفر غافيتو.

وجرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي لدى إقليم كوردستان روبرت بالادينو، الوضع في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأشارت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى المكانة المهمة والخاصة لإقليم كوردستان، حيث تنظر الولايات المتحدة إلى علاقاتها مع الإقليم باهتمام بالغ، وإن زيارتها تأتي لإعادة تأكيد دعم أمريكا لإقليم كوردستان.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره للولايات المتحدة على دعمها المتواصل للإقليم، وعرض نبذة عن الإصلاحات التي تقوم بها حكومة إقليم كوردستان لتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية تحتية اقتصادية قوية.

كما تناول الجانبان الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي والحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، فضلاً عن سبل التصدي للتهديدات الإرهابية.

 

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