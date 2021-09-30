رئيس حكومة إقليم كوردستان يتلقى رسالة من الرئيس الفرنسي

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 30 أيلول (سبتمبر) 2021، القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان أوليفييه ديكوتيني.

وخلال اللقاء، سلّم القنصل العام الفرنسي رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رئيس الحكومة.

وأعرب الرئيس الفرنسي، في الرسالة، عن شكره لرئيس الحكومة على الاستقبال الحار الذي حظي به أثناء زيارته إلى أربيل.

وجاء في جزء من الرسالة: "إن فرنسا وحكومة إقليم كوردستان تربطهما علاقة قديمة وفريدة، ويتعين التمسك بها على مستوى عال". وقال الرئيس الفرنسي في رسالته: "ستواصل فرنسا التزامها تجاهكم، في محاربة الإرهاب ومن أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية".