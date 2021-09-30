سیاسة

نيجيرفان بارزاني والسفير القطري لدى بغداد يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

author_image سوار أحمد
کوردستان سفير قطر اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و سفير قطر في العراق خالد بن حمد السليطي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء تباحث الجانبان سبل تعزيز علاقات العراق وإقليم كوردستان مع قطر، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري وتشجيع تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات القطرية في شتی المجالات في العراق وإقليم كوردستان.

كما ناقش الطرفان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وأهمية علاقات العراق مع الدول المجاورة ودول المنطقة، والانتخابات العراقية المقبلة ومسائل أخرى تهم الجانبين.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف