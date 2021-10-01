بعملية في قنديل.. تركيا تقتل قيادياً بحزب العمال يتولى ملف كركوك

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام تركية رسمية الجمعة أن مسؤول حزب العمال الكوردستاني في منطقة كركوك قتل في عملية مخابراتية بجبال قنديل.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فإن المسؤول يدعى محمد خطيب آريتورك، واسمه السري "دليل سيرت"، مشيرة إلى أنه اُستهدف في عملية نفذتها المخابرات مع الجيش التركي.

وذكرت الاستخبارات التركية، وفقاً لوسائل الإعلام، أن آريتورك كان مسؤولاً عن عدة "هجمات إرهابية" على المدنيين في عفرين شمال غرب سوريا.

وفي 2016 لعب دوراً في إمداد حزب العمال الكوردستاني بالأسلحة الثقيلة والصواريخ في مدينة كركوك، وفقاً للاستخبارات التركية.