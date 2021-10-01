كوردستان.. كورونا يرفع مؤشر الإصابات والوفيات في يوم واحد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة ارتفاع مؤشر الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مختبراتها الموزعة في عموم المحافظات سجلت 1372 إصابة مؤكدة بالوباء، ما يرفع الإجمالي إلى 333593 إصابة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 19 شخصاً في الفترة نفسها بالفيروس ليرتفع العدد الكلي لحالات الوفيات إلى 5892 حالة، وفقاً للتقرير.

وتعافى خلال اليوم الماضي 1453 شخصاً من الوباء.