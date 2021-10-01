علوم وتكنولوجيا

نيسان تعرض تسوية في قضية "كارلوس غصن"

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كارلوس غصن
كارلوس غصن
العالم نيسان كارلوس غصن

أربيل (كوردستان 24)- عرضت مجموعة نيسان اليابانية للسيارات تسوية ودية على مجموعة من المستثمرين الأميركيين لحل النزاع حول التعويضات المدفوعة لرئيس الشركة السابق كارلوس غصن.

ويتّهم هؤلاء المستثمرون الشركة بأنها أدلت بتصريحات مضللة حول المبالغ التي تلقاها غصن خلال فترة عمله رئيسا للمجموعة.

و"الدعوى الجماعية" مقامة على نيسان من قبل صندوق تقاعد موظفي مقاطعة جاكسون في ولاية تينيسي بالنيابة عنه وعن مستثمرين أميركيين آخرين.

والأربعاء، وافق القاضي وليام كامبل جونيور، من محكمة ناشفيل الفدرالية، على طلب مشترك من المدعين ونيسان لوقف الإجراءات القانونية بهدف التوصل إلى تسوية ودية في غضون 40 يوما.

كذلك، لم يرد محامي غريغ كيلي، وهو متعاون سابق مع غصن مذكور في الملف، على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وأفرج عن كيلي بكفالة في طوكيو حيث يُحاكم منذ عام بتهمة اختلاس في شركة نيسان في عهد كارلوس غصن.

المصدر: فرانس برس

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