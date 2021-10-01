سیاسة

إيران تبدأ مناورات "فاتحي خيبر" قرب حدود أذربيجان

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مشهد من المناورات
مشهد من المناورات
إيران إيران مناورات أذربيجان

أربيل (كوردستان 24)- بدأت القوات البرية للجيش الإيراني الجمعة مناورات عسكرية في مناطق شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن المناورات التي أطلق عليها اسم "فاتحو خيبر"، انطلقت صباحا في مناطق شمال غرب الجمهورية الإسلامية.

وبثت القناة لقطات لدبابات وعربات مدرعة تشارك في المناورات، بينما قامت مروحيات بقصف أهداف أرضية.

وقال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري للتلفزيون "نحترم علاقات حسن الجوار لكننا لن نتساهل مع وجود عناصر من النظام الصهيوني وإرهابيين من داعش في المنطقة".

وكرّر مسؤولون إيرانيون في الأيام الماضية رفضهم أي تواجد لإسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، قرب حدودهم، في إشارة ضمنية الى العلاقة الوثيقة، ومنها التعاون العسكري، بين باكو والدولة العبرية.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد في حوار مع وكالة الأناضول التركية للأنباء نشر الاثنين، إجراء إيران مناورات قرب حدود بلاده، معتبرا أنها "حدث مفاجئ جدا".

وأضاف "هذا حقهم السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟".

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