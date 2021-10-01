الولايات المتحدة تدعو تركيا لعدم شراء أسلحة روسية

أربيل (كوردستان 24)- دعت الولايات المتحدة الجمعة أنقرة إلى عدم شراء أسلحة من موسكو، تحت طائلة تدهور علاقاتهما، بعد التوترات الناجمة عن شراء تركيا منظومة S-400 الروسية المضادة للطائرات.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي التقى الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ 18 شهراً، عن احتمال تعزيز التعاون العسكري بين بلديهما.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان للصحفيين عند سؤالها عن زيارة أردوغان إلى سوتشي، "لقد حضينا تركيا على كافة المستويات وفي كل المناسبات على عدم الاحتفاظ بمنظومة S-400 والامتناع عن شراء أي معدّات عسكرية روسية إضافية".

وتابعت شيرمان أثناء زيارة إلى سويسرا، "نواصل إبلاغ تركيا بذلك بوضوح، والقول لها ما ستكون العواقب في حال ذهبت في هذا الاتجاه".

وأكّدت أن منظومة S-400 "غير متوافقة ولا يمكن استخدامها مع منظومات حلف شمال الأطلسي".