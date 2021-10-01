بالأرقام.. إقبال متزايد على تلقي لقاح كورونا في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان الجمعة إنها تلقت أكثر من مليون ونصف جرعة من لقاح فيروس كورونا منذ بداية حملة التطعيم الشاملة في أوائل نيسان أبريل.

وبحسب وزارة صحة إقليم كوردستان فإن الجرعات تم استلامها على شكل دفعات من التبرعات والحصص المخصصة من الحكومة الاتحادية.

وقالت الوزارة في تقرير لها إن ما يقرب من مليون مواطن تلقى حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات الثلاثة المتوفرة في الإقليم.

وبلغ العدد الإجمالي لجرعات اللقاح التي تم توزيعها حتى الآن في جميع محافظات إقليم كوردستان الأربع الآن 1549570 جرعة.

ولم يتمكن إقليم كوردستان بعد من شراء أي لقاحات مباشرة من صانعي اللقاح بالرغم من جهوده لتأمين جرعات لقاح إضافية بشكل مستقل.

وجميع اللقاحات مصدرها الحكومة الاتحادية بحصة تبلغ ما بين 10 إلى 12 بالمئة. والتبرعات تضم دولاً عديدة ولا سيما أمريكا والصين.

وذكرت وزارة الصحة أن 15 بالمئة من المؤهلين للحصول على اللقاحات في جميع أنحاء كوردستان قد تم تطعيمهم بالكامل ضد الوباء.

وتتلقى حكومة إقليم كوردستان 100 ألف جرعة كل أسبوع، وعلى إثر ذلك تضاعفت معدلات التطعيم كما ذكر وزير الصحة سامان برزنجي.

ويتم تقديم التطعيمات فقط لمن هم فوق 18 عاماً حيث يقدر عددهم بنحو 3256000 شخصاً.

وسجل إقليم كوردستان حتى الآن أكثر من 332 ألف إصابة منها أكثر من 5800 حالة وفاة.