صحة وبیئة

العراق.. تحذير من موجة رابعة من الجائحة مع ظهور سلالات جديدة

سجل العراق لغاية الآن 2005991 إصابة مؤكدة بالوباء منها 22302 حالة وفاة، مع تعافي 1915303 شخصاً من الجائحة، بحسب آخر تحديث للوضع الوبائي.
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لا يزال 464 شخصاً يرقدون في العناية المركزة من بين 68386 إصابة فعالة لغاية الآن
لا يزال 464 شخصاً يرقدون في العناية المركزة من بين 68386 إصابة فعالة لغاية الآن
العراق وزارة الصحة الموجة الرابعة العراق كورونا

أربيل (كوردستان 24)- حذرت وزارة الصحة العراقية من موجة رابعة من فيروس كورونا مع ظهور سلالات جديدة وعدم تراجع الوباء عالمياً.

وقالت الوزارة في بيان صدر مساء الجمعة، إن البلاد تشهد في الوقت الراهن "انحسار الموجة الثالثة" مع تناقص نسب الإصابات والوفيات نتيجة جهود السلطات الصحية بهذا الصدد.

لكن البيان أشار إلى أن "المعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا تستبعد حدوث موجة وبائية أخرى في المستقبل القريب بسبب عدم انحسار الوباء عالمياً واستمرار ظهور سلالات جديدة".

وسجل العراق لغاية الآن 2005991 إصابة مؤكدة بالوباء منها 22302 حالة وفاة، مع تعافي 1915303 شخصاً من الجائحة، بحسب آخر تحديث للوضع الوبائي.

وقالت وزارة الصحة إن "السبيل الوحيد لتجنب الموجة المقبلة أو تقليل آثارها هو تلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين"، وأضافت أن "الأشهر الثلاثة القادمة ستشهد وصول كميات كبيرة من اللقاح".

ولا يزال 464 شخصاً يرقدون في العناية المركزة من بين 68386 إصابة فعالة لغاية الآن. وأجرى العراق نحو 15 مليون فحص لمواطنيه.

وتلقى 4.8 مليون شخص اللقاحات المضادة للوباء من بين إجمالي عدد سكان العراق البالغ 40 مليون نسمة، وفق آخر إحصائية رسمية.

 

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