بالفيديو | ضربة جوية تصفي 8 من عناصر "الخلايا النائمة" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية مقتل ثمانية من عناصر "الخلايا النائمة" في ضربة جوية نفذها سلاح الجو العراقي في كركوك.

وقال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول على حسابه في تويتر "تم قتل 8 إرهابيين" في محافظة كركوك في "عملية نوعية" نفذها جهاز مكافحة الإرهاب والقوة الجوية العراقية.

وأضاف أن الضربة نفذت يوم أمس بعد أن "تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سير هؤلاء الإرهابيين وجمع المعلومات الكافية عنهم".

ولم يحدد رسول الموقع الذي تم فيه تنفيذ العملية.

ولا يزال داعش يتخذ من محيط كركوك ملاذاً له لتنفيذ هجماته ضد قوات الأمن والمدنيين مستخدماً أساليب حرب العصابات منذ هزيمته عام 2017.