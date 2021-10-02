أمن

بالفيديو | ضربة جوية تصفي 8 من عناصر "الخلايا النائمة" في كركوك

لا يزال داعش يتخذ من محيط كركوك ملاذاً له لتنفيذ هجماته ضد قوات الأمن والمدنيين مستخدماً أساليب حرب العصابات منذ هزيمته عام 2017
author_image Kurdistan24 اربیل
لم يحدد رسول الموقع الذي تم فيه تنفيذ العملية
لم يحدد رسول الموقع الذي تم فيه تنفيذ العملية
العراق العراق كركوك داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت القوات العراقية مقتل ثمانية من عناصر "الخلايا النائمة" في ضربة جوية نفذها سلاح الجو العراقي في كركوك.

وقال الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول على حسابه في تويتر "تم قتل 8 إرهابيين" في محافظة كركوك في "عملية نوعية" نفذها جهاز مكافحة الإرهاب والقوة الجوية العراقية.

وأضاف أن الضربة نفذت يوم أمس بعد أن "تمكنت وحدات استخبارات الجهاز من رصد خط سير هؤلاء الإرهابيين وجمع المعلومات الكافية عنهم".

ولم يحدد رسول الموقع الذي تم فيه تنفيذ العملية.

ولا يزال داعش يتخذ من محيط كركوك ملاذاً له لتنفيذ هجماته ضد قوات الأمن والمدنيين مستخدماً أساليب حرب العصابات منذ هزيمته عام 2017.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

كوردستان تمدد أيام العطل في مدارسها الحكومية استعداداً للانتخابات
  10 دقائق
العراق

"العد التنازلي بدأ".. الكاظمي عن الانتخابات: أمامنا أيام لاختيار الأصلح
  1 ساعات
العراق

العراق.. تحذير من موجة رابعة من الجائحة مع ظهور سلالات جديدة
  1 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف