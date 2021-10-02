بالفيديو | مجهولون يحرقون محلاً إثر رفعه ملصقاً لمرشح انتخابي في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أضرم مجهولون الليلة الماضية النار في محل تجاري إثر رفعه ملصقاً للمرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شاخوان عبد الله في كركوك.

وقال المرشح عن الدائرة الأولى في كركوك شاخوان عبد الله لكوردستان 24، إن هذه الممارسات لا تشكل أي تأثير يذكر، متعهداً بتأهيل المحل وتعويض مالكه.

وتابع "يبدو أن الذين أقدموا على هذا العمل يخافون من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذين يريدون مواجهتنا فإن موقعنا معلوم في المدينة".

وأشار إلى أنه سبق وأن عفا عن الذين قاموا بتمزيق ملصقاته الانتخابية أو إحراقها، وأردف "إلّا أن حرق المحل لا يمكن التسامح معه".

ولفت شاخوان عبد الله إلى أن ملصقاته تضم علم كوردستان، وهذا لا يروق لبعض الجهات، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي يعني علم كوردستان".

وقال "ستبدأ مرحلة جديدة في المدينة بعد عودة الحزب الديمقراطي إلى المدينة".

هذا وقال صاحب المحل إنه سيصوت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك في الانتخابات المقررة في 10 من هذا الشهر.

وفي إشارة إلى إحراق محله، أوضح "لن أتخلى عن رأيي وهذا العمل جعلني أكون أكثر تصميماً على دعم مرشح الحزب الديمقراطي في كركوك".