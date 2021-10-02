كاليفورنيا تلزم جميع طلابها بتلقي لقاح كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الجمعة أن التلقيح ضد كوفيد سيكون إلزاميا لجميع الطلاب في الولاية، وهي خطوة أولى من نوعها في الولايات المتحدة، حيث أدى التردد في أخذ اللقاحات الى إبطاء جهود كبح انتشار فيروس كورونا.

وهذا القرار سيتم تنفيذه على مراحل بانتظار منح هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "أف دي آيه" موافقتها الكاملة على استخدام الفئات العمرية الصغيرة للقاحات كوفيد.

وقال حاكم الولاية غافين نيوسوم إن كاليفورنيا "ستفرض على أولادنا الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 للذهاب الى المدرسة".

وأضاف "مدارسنا تفرض لقاحات الحصبة وغيرها. لماذا؟ لأن اللقاحات تعمل. وهذا يتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا".

وسبق أن تم منح لقاح فايزر-بيونتيك موافقة كاملة للاستخدام لمن هم في سن 16 عاما وما فوق.

وأشار نيوسوم خلال إعلانه القرار في مدرسة محلية الى أنه "ما ان تعطي إدارة الغذاء والدواء موافقتها على التطعيم في مجموعات عمرية مختلفة، بدءا من 12 عاما وما فوق، من الصف السابع حتى الصف ال12، حتى نبدأ بتطبيق هذا الفرض في الفصل الدراسي المقبل".

وأضاف "نحن جميعا منهكون بسبب هذه الجائحة"، مشيرا الى أن القواعد ستطبق على جميع الطلاب في المدارس الحكومية والخاصة.

وسيكون لهذا القرار تأثير على نحو ستة ملايين طالب في الولاية الأمريكية الأكبر من حيث عدد السكان، حيث أخذ 84 بالمئة من المقيمين على الأقل جرعة لقاح واحدة ضد كوفيد.

وذكرت شركتا فايزر وبيونتيك الأسبوع الماضي أنهما بدأتا بتقديم بيانات الى إدارة الغذاء والدواء للحصول على موافقة مرتقبة للقاح كوفيد للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما.

وأصيب الكثير من الأطفال بفيروس كورونا خلال الموجة الأخيرة التي طغت عليها متحورة دلتا، لكن الآن ينظر الى تلقيح الشبان على أنه المفتاح لإبقاء المدارس مفتوحة والمساعدة في محاربة الفيروس.

وحصل لقاح فايزر على موافقة رسمية كاملة في الولايات المتحدة في آب/أغسطس، وهو متاح حاليا للأطفال الصغار بوصفة طبيب فقط.

كما تقوم شركتا فايزر وبيونتيك حاليا باختبار لقاحهما على أطفال لا تتجاوز أعمارهم العامين.