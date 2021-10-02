"جابر" تقصي "سفيتولينا" من ربع النهائي في دورة شيكاغو

أربيل (كوردستان 24)- فجّرت التونسية أنس جابر مفاجأة كبيرة بفوزها على المصنفة أولى الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 6-4 و6-2 الجمعة في ربع نهائي دورة شيكاغو الأميركية، إحدى دورات الـ500 بحسب تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب.

وهذه المرة الأولى في أربع مواجهات تتغلب جابر، المصنفة سادسة، على سفيتولينا، لتضرب موعداً مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة والفائزة على البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنتشيتش الثالثة 6-4 و3-1 ثم بالانسحاب لاصابتها بركبتها.

قالت جابر التي حسمت المباراة في ساعة 22 دقيقة "مباراة قوية. أعرف إيلينا مذ كنا في دورات الناشئات، ولم أفز عليها في دورات المحترفات، لذا كانت مباراة هامة جداً لي".

تابعت جابر (27 عاماً) "حاولت فرض أسلوبي، الكرات اللولبية، البطيئة وراء الشبكة، كل ما يمكنني القيام به، لكن مواجهتها ليست سهلة أبداً. سعيدة لحصد الفوز بمجموعتين".

وهذا الفوز الـ43 لجابر في عام 2021، علماً انها تحتل المركز 16 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات وهو الأعلى في مسيرتها.

وبفوزها على سفيتولينا، المصنفة سادسة عالمياً، تكون جابر قد حققت فوزها الخامس على احدى اللاعبات العشر الأوليات في العالم.

وبدت سفيتولينا في طريقها لحسم المجموعة الأولى، بعد تقدمها 4-1، لكن التونسية قلبت المعادلة فحسمت المجموعة وتقدمت 4-صفر في الثانية في طريقها للفوز في مباراة ضربت فيها 28 كرة فائزة مقابل 9 لخصمتها الأوكرانية.

وتعيش جابر افضل مواسمها، وكانت آخر انجازاتها بلوغها ربع نهائي ويمبلدون علما بانها بلغت الدور عينه في استراليا عام 2020، كما أحرزت في حزيران يونيو الماضي لقب دورة برمنغهام البريطانية.

وبلغت الإسبانية غاربينيي موغوروسا المصنفة ثانية نصف النهائي على حساب اليابانية المتأهلة من التصفيات ماي هونتاما 6-3 و6-2، لتواجه الوصيفة الأولمبية التشيكية ماركيتا فوندروشوفا الفائزة على الأميركية دانيال كولينز العاشرة 6-7 (4-7) و6-صفر و7-6 (7-3).