اقتصاد

"تباين الأسعار" يسيطر على بورصة أربيل في تعاملات السبت

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان سعر الذهب سعر الدولار

أربيل (كوردستان 24)- لا تزال أسعار صرف الدولار متذبذبة أمام العملة المحلية مثلما هو الحال بالنسبة للمعدن الأصفر في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل

100 دولار = 147500 دينار

100 يورو = 172250 دينارا

100 جنيه إسترليني = 199250 دينارا

100 ليرة تركية = 16750 دينارا

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

دينار أردني واحد = 2070 دينارا

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار

 

موضوعات ذات صلة
العراق

العراق.. القوات الأمنية تدخل حالة إنذار قصوى مع إعلان إكمال خطط الانتخابات
  1 ساعات
العراق

"كوردستان 24" تنشر نتائج السادس الإعدادي في عموم العراق
  2 ساعات
العالم

"جابر" تقصي "سفيتولينا" من ربع النهائي في دورة شيكاغو
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف