"تباين الأسعار" يسيطر على بورصة أربيل في تعاملات السبت
أربيل (كوردستان 24)- لا تزال أسعار صرف الدولار متذبذبة أمام العملة المحلية مثلما هو الحال بالنسبة للمعدن الأصفر في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل
100 دولار = 147500 دينار
100 يورو = 172250 دينارا
100 جنيه إسترليني = 199250 دينارا
100 ليرة تركية = 16750 دينارا
100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار
دينار أردني واحد = 2070 دينارا
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 417000 دينار
مثقال عيار 21 = 367000 دينار
مثقال عيار 18 = 313000 دينار