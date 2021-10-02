"تباين الأسعار" يسيطر على بورصة أربيل في تعاملات السبت

أربيل (كوردستان 24)- لا تزال أسعار صرف الدولار متذبذبة أمام العملة المحلية مثلما هو الحال بالنسبة للمعدن الأصفر في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل

100 دولار = 147500 دينار

100 يورو = 172250 دينارا

100 جنيه إسترليني = 199250 دينارا

100 ليرة تركية = 16750 دينارا

100 ألف تومان إيراني = 5300 دينار

دينار أردني واحد = 2070 دينارا

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار