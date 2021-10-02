رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل الدكتور عبد اللطيف أحمد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 2 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، الدكتور عبد اللطيف أحمد.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الدور الذي يضطلع به علماء الدين في كوردستان من خلال الدفاع عن القضايا الوطنية ورفض الفكر المتطرف وترسيخ قيم التعايش والتكاتف بين مختلف مكونات إقليم كوردستان.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة أن يلعب علماء الدين دوراً إيجابياً في توعية المجتمع ونشر رسالة السلام والتسامح والدفاع عن منجزات شعب كوردستان والحفاظ على السلم المجتمعي.

وقدم الدكتور عبد اللطيف أحمد في اللقاء، جملة من المقترحات التي تصب في المصلحة العامة وخدمة الدين والمجتمع.