بلاسخارت: 800 مراقب أممي سيشاركون في الانتخابات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، ، أن 800 مراقبا أمميا سيشاركون في الانتخابات العراقية.

وقالت بلاسخارت يوم السبت، في مؤتمر صحفي بمحافظة البصرة إن "موضوع الانتخابات التي ستجري في العاشر من الشهر الجاري اخذ الحيز الاكبر من المناقشات مع المسؤولين في البصرة".

وبينت المسؤولة الأممية ان "هذه الانتخابات مهمة للعراق وهي خطوة اولى على طريق طويل".

وأضافت بلاسخارت أنه "من الضروري أن تجري الانتخابات بطريقة شفافة ونزيهة"، معربة عن أملها في أن "تتم الامور في محافظة البصرة على ما يرام".

واشارت الى أن "بعثة الامم المتحدة تختلف عن البعثات السابقة، وأن بعثة عام 2018 كانت مقتصرة على جزء بسيط من المساعدة الامنية فقط، وأن البعثة الحالية ستقدم مساعدة فنية ضخمة".

ونوهت الى أنها "في الوقت الذي تتحدث فيه في المؤتمر الصحفي يجري نشر المراقبين، وسيتم نشر الكثير من المراقبين في يوم الانتخابات، وسيكون إسهام البعثة اكبر بكثير من بعثة عام 2018".

وأكدت "وجود عدد كبير من المراقبين الدوليين من الامم المتحدة والاتحاد الاوربي، وجامعة الدول العربية، فضلاً عن مراقبين تابعين لمنظمات محلية، وسيتولى الجميع الاشراف على الانتخابات".

وأضافت، أن "عدد المراقبين من الامم المتحدة يبلغ 800 شخصا بما فيهم الاشخاص الذين يقدمون المساعدة".

وأعربت جينين بلا سخارت عن أملها في "مشاركة كل من يمكنه التصويت في الانتخابات؛ لأن صوت الناخبين له قيمة، وأن الانتخابات الشفافة ستكون خطوة أولى في طريق يؤدي الى عراق قادر على خدمة مواطنيه".

واشارت إلى أنه "ستتم الرقابة على كل شيء قبل الانتخابات، وستتم اكثر من عملية محاكاة".