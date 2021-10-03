سیاسة

وفد من اقليم كوردستان يلتقي بالكاظمي لبحث الانتخابات في المناطق المتنازع عليها

author_image سوار أحمد
کوردستان الانتخابات العراقية المناطق المتنازع عليها اقليم كوردستان مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد أمني من اقليم كوردستان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبحث التحضيرات للإنتخابات العراقية في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وقال المشرف على الانتخابات العراقية في اقليم كوردستان اللواء عبد الخالق طلعت يوم السبت، لكوردستان 24 ان "وفدا من وزارة داخلية اقليم كوردستان زار العاصمة العراقية بغداد والتقى بالكاظمي، وذلك لبحث التحضيرات للإنتخابات في المناطق المتنازع عليها".

واكد طلعت ان المباحثات تركزت على اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية في تلك المناطق، مشيرا الى أن إدارات شرطة اربيل ودهوك والسليمانية، اجتمعت مع مسؤولين أمنيين في بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واشار طلعت الى ان وفد اقليم كوردستان ابلغ الكاظمي أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، فيما أكد أن الإشراف الأمني على المراكز الانتخابية سيكون مشتركا.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف