وفد من اقليم كوردستان يلتقي بالكاظمي لبحث الانتخابات في المناطق المتنازع عليها

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وفد أمني من اقليم كوردستان مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبحث التحضيرات للإنتخابات العراقية في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

وقال المشرف على الانتخابات العراقية في اقليم كوردستان اللواء عبد الخالق طلعت يوم السبت، لكوردستان 24 ان "وفدا من وزارة داخلية اقليم كوردستان زار العاصمة العراقية بغداد والتقى بالكاظمي، وذلك لبحث التحضيرات للإنتخابات في المناطق المتنازع عليها".

واكد طلعت ان المباحثات تركزت على اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية في تلك المناطق، مشيرا الى أن إدارات شرطة اربيل ودهوك والسليمانية، اجتمعت مع مسؤولين أمنيين في بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واشار طلعت الى ان وفد اقليم كوردستان ابلغ الكاظمي أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، فيما أكد أن الإشراف الأمني على المراكز الانتخابية سيكون مشتركا.