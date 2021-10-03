هيمنة مطلقة للرجال على أول مجلس شورى منتخب في قطر

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قطر نتائج انتخابات تشريعية هي الأولى في البلاد، في وقت طغى فيه الرجال على المجلس ولم تسفر الانتخابات عن فوز اي من الـ 28 امرأة المرشحة.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات يوم السبت، أسماء ثلاثين مرشحا فائزا، فيما لم يُعلَن بعد عن موعد تعيين الأمير للأعضاء الـ 15، ولا عن موعد انعقاد المجلس.

وبدأ القطريون السبت التصويت لاختيار 30 نائبا، سيمثلونهم بمجلس الشورى في أول انتخابات تشريعية في البلاد، يؤكد مراقبون أنها لن تغير ميزان القوى السياسي في الإمارة الخليجية.

وسيضم المجلس 45 نائبا يعين الأمير 15 منهم. وترشح 284 شخصا لهذا الاستحقاق، موزعين على 30 دائرة انتخابية، بينهم 28 امرأة. وكانت قطر نظمت أول انتخابات بلدية في 1999.

وخلال نهار السبت، انسحب قرابة 101 من المرشحين أي أكثر من الثلث من السباق، بحسب التلفزيون القطري الرسمي، لدعم مرشحين آخرين في دوائرهم. بعدها، ما زال 183 مرشحا يتنافسون على المقاعد الثلاثين.

ومن بين الذين يواجهون الاستبعاد من العملية الانتخابية بعض أفراد قبيلة آل مرة، الأمر الذي أثار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي. واقترح مراقبون أن يكون ممثلو المجموعات المستبعدة من بين الـ15 الذين يعينهم الأمير بشكل مباشر.