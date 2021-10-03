اربيل تفرض عقوبات على أكثر من 15 مرشحا ارتكبوا انتهاكات

أربيل (كوردستان 24)- قال المسؤول في فرع اربيل لمفوضية الانتخابات العراقية فرهاد اسعد شيتنيي اليوم الأحد، انه تم فرض غرامات مالية على أكثر من 15 مرشحا، ارتكبوا انتهاكات في الحملة الدعائية للإنتخابات في اربيل.

وقال شيتنيي ان هؤلاء المرشحين ارتكبوا انتهاكات خلال الحملة الدعائية، فقد الصقوا ملصقاتهم وصورهم في أماكن تمنع فيها الدعاية الانتخابية، كإشارات المرور والجسور وأماكن أخرى، مؤكدا أنه تم تغريم هؤلاء المرشحين بمبلغ مليون دينار.

واكد شيتني أنه في حال عدم سداد هذه الغرامات من قبل المرشحين خلال ثلاثة ايام فسيتم رفع مبلغ المخالفة وتشديد العقوبة، إلا أنه لن يتم استبعاد المرشحين.

واشار شيتني ان حملات الدعاية الانتخابية ستستمر حتى الساعة السابعة من صباح يوم العاشر من تشرين الاول اكتوبر وهو يوم العملية الانتخابية، موضحا أن هناك شائعات بخصوص وقف حملات الدعاية قبل 48 ساعة من الانتخابات، إلا أنه وحتى الآن لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الخصوص.