الدولار يصعد والذهب الأصفر يراوح بمكانه في بورصة اربيل

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف اليوم الأحد، فيما حافظ الذهب على سعره في اسواق اقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل

100 دولار = 147700 دينار

100 يورو = 172000 دينارا

100 جنيه إسترليني = 199000 دينارا

100 ليرة تركية = 16700 دينارا

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2080 دينارا

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار