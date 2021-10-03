اقتصاد

الدولار يصعد والذهب الأصفر يراوح بمكانه في بورصة اربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان سعر الدولار سعر الذهب اسواق اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف اليوم الأحد، فيما حافظ الذهب على سعره في اسواق اقليم كوردستان.

 

أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل

100 دولار = 147700 دينار

100 يورو = 172000 دينارا

100 جنيه إسترليني = 199000 دينارا

100 ليرة تركية = 16700 دينارا

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2080 دينارا

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار

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