الدولار يصعد والذهب الأصفر يراوح بمكانه في بورصة اربيل
أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف اليوم الأحد، فيما حافظ الذهب على سعره في اسواق اقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في بورصة أربيل
100 دولار = 147700 دينار
100 يورو = 172000 دينارا
100 جنيه إسترليني = 199000 دينارا
100 ليرة تركية = 16700 دينارا
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2080 دينارا
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 417000 دينار
مثقال عيار 21 = 367000 دينار
مثقال عيار 18 = 313000 دينار