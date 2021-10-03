نيجيرفان بارزاني: نعمل على إخراج كافة الفصائل المسلحة غير القانونية من سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان حكومة الاقليم تسعى الى إخراج كافة المجموعات المسلحة غير القانونية من سنجار، مؤكدا ان الاقليم يبذل جهوده بالتعاون مع بغداد، لتطبيع أوضاع سنجار.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في كلمة خلال مهرجان للدعاية الانتخابية لمناطق دهوك، وسنجار وسهل نينوى، اننا "نعمل مع الحكومة الاتحادية لاعادة إعمار مناطق الايزيديين التي دمرها داعش"، مشيرا الى ان منطقة سنجار تعيش اوضاعا سيئة، مؤكدا وجوب تطبيع الاوضاع في تلك المنطقة.

ولفت نيجيرفان بارزاني الى ان عملية الإعمار في سنجار متوقفة، بسبب الحالية وغير القانونية، مشيرا الى ان مشكلة سنجار اخذت بعدا دوليا كبيرا ولا ينبغي و بسبب الصراعات السياسية والحزبية تضييع ملف سنجار.

وقال رئيس الاقليم "ينبغي ان تكون الانتخابات مفتاحا لإعادة اعمار سنجار وزمار وسهل نينوى".

وتابع ان "تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي من قبل بغداد سينجم عنه الهدوء والاستقرار والأمان في تلك المناطق المشمولة بالمادة وسيتم اعمارها".