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بالصور | كربلائيات يمنحن أصواتهن لمرشح الديمقراطي الكوردستاني هيثم الميّاحي

حضر المؤتمر عشرات النساء من اللواتي أكدن دعمهن للمياحي الذي ترشح عن الدائرة الأولى برقم 29 في مدينة كربلاء ذات الغالبية الشيعية
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كربلائيات يشاركن في مؤتمر انتخابي للمرشح هيثم الميّاحي
كربلائيات يشاركن في مؤتمر انتخابي للمرشح هيثم الميّاحي
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- أُقيم في محافظة كربلاء اليوم الأحد مؤتمر انتخابي للمرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدكتور هيثم الميّاحي.

وحضر المؤتمر عشرات النساء من اللواتي أكدن دعمهن للمياحي الذي ترشح عن الدائرة الأولى برقم 29 في مدينة كربلاء ذات الغالبية الشيعية.

وتحدث المياحي للنساء الكربلائيات عن أهمية التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يضم مرشحين أيضاً في وسط العراق وجنوبه.

يأتي هذا بينما تجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية العامة يوم الأحد المقبل. وسينطلق التصويت الخاص يوم الجمعة.

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