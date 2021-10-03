بالصور | كربلائيات يمنحن أصواتهن لمرشح الديمقراطي الكوردستاني هيثم الميّاحي

أربيل (كوردستان 24)- أُقيم في محافظة كربلاء اليوم الأحد مؤتمر انتخابي للمرشح عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدكتور هيثم الميّاحي.

وحضر المؤتمر عشرات النساء من اللواتي أكدن دعمهن للمياحي الذي ترشح عن الدائرة الأولى برقم 29 في مدينة كربلاء ذات الغالبية الشيعية.

وتحدث المياحي للنساء الكربلائيات عن أهمية التصويت لصالح الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يضم مرشحين أيضاً في وسط العراق وجنوبه.

يأتي هذا بينما تجري الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية العامة يوم الأحد المقبل. وسينطلق التصويت الخاص يوم الجمعة.