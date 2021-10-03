بالصور | "قصص نجاح" لفتيات كورديات تبهر الرواد وتلهم المجتمع

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت في أربيل اليوم الأحد حملة تهدف لعرض قصص نجاح النساء اللواتي أسسن أعمالهن الخاصة في صناعة وتسويق منتجاتهن اليدوية.

والحملة، التي اُطلقت بعنوان (قصص نجاح ملهمة)، نظمتها دائرتا العلاقات الخارجية، والإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان لتمكين أعمال النساء وتعزيزها.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل لكوردستان 24، إن "مسؤوليتنا في حكومة الإقليم هي تسليط الضوء على هذه النماذج الناجحة من النساء في المجتمع الكوردي حتى يصبحن مصدر إلهام للآخرين الذين يرغبون في أن يحذوا حذوهن".

وأشار عادل إلى أن إنشاء المشاريع الخاص ليس بالأمر السهل، وأردف "غير أن هؤلاء النساء أثبتن لنا أنه إذا كنت تعتمد على نفسك، فيمكنك أن تكون قدوة للآخرين".

وتابع "يتعين علينا أن نخلق البيئة المناسبة لدعم مثل هذه المشاريع وجعلها متميزة".