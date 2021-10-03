أمن

سقوط ضحايا في تفجير استهدف مجلس عزاء لطالبان في كابول

يعود آخر هجوم حصد أرواحا في كابول إلى 26 آب أغسطس حين قتل 72 شخصاً وأصيب أكثر من 150 في اعتداء على المطار تبناه داعش
author_image Kurdistan24 اربیل
العالم

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام أفغانية الأحد أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بجروح بانفجار استهدف مجلس عزاء نظمته حركة طالبان في كابول.

وبحسب مصادر محلية فإن الانفجار وقع عند مجلس عزاء يعود لوالدة المتحدث باسم حكومة طالبان والقيادي في الحركة ذبيح الله مجاهد.

وهذا ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي قوله إن التفجير أصاب كذلك 11 شخصاً بجروح، وأكد اعتقال ثلاثة أشخاص "على صلة بالتفجير".

ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء فإن التفجير تم عن بعد.

إلى ذلك قالت وسائل الإعلام الأفغانية إن الانفجار وقع قرب مسجد (عيد كاه).

ويعود آخر هجوم حصد أرواحا في كابول إلى 26 آب أغسطس حين قتل 72 شخصاً وأصيب أكثر من 150 في اعتداء على المطار تبناه داعش.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف