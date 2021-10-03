سقوط ضحايا في تفجير استهدف مجلس عزاء لطالبان في كابول

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وسائل إعلام أفغانية الأحد أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بجروح بانفجار استهدف مجلس عزاء نظمته حركة طالبان في كابول.

وبحسب مصادر محلية فإن الانفجار وقع عند مجلس عزاء يعود لوالدة المتحدث باسم حكومة طالبان والقيادي في الحركة ذبيح الله مجاهد.

وهذا ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي قوله إن التفجير أصاب كذلك 11 شخصاً بجروح، وأكد اعتقال ثلاثة أشخاص "على صلة بالتفجير".

ووفقاً لوكالة رويترز للأنباء فإن التفجير تم عن بعد.

إلى ذلك قالت وسائل الإعلام الأفغانية إن الانفجار وقع قرب مسجد (عيد كاه).

ويعود آخر هجوم حصد أرواحا في كابول إلى 26 آب أغسطس حين قتل 72 شخصاً وأصيب أكثر من 150 في اعتداء على المطار تبناه داعش.