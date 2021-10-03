"لجنة انتخابات" الديمقراطي الكوردستاني تصدر بياناً شديداً على تجاوزات "العمال" في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بياناً حول تجاوزات بعض القوى والميليشيات المسلحة غير العراقية على مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار وعدم السماح لهم بزيارة المنطقة وتنظيم مؤتمراتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات.

وفيما يلي نص البيان:

في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبت 2 تشرين الأول أكتوبر 2021، قامت مجموعة مسلحة غير عراقية في منطقة شنكال (سنجار) بالتهديد وبقوة السلاح بمنع مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس النواب العراقي من دخول المنطقة.

إن هذه القوة المسلحة فرضت نفسها على المنطقة بصورة غير قانونية منذ فترة طويلة ووقفت حجر عثرة في طريق تطبيع الأوضاع وعودة المواطنين الى مناطقهم.

كذلك أصبحت جزءاً من المشاكل والشغب وعقبة أمام تطبيق الاتفاقية المبرمة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في شنكال.

من المؤسف جداً أن تتمكن قوة لا شرعية ولا عراقية من الوقوف بسهولة بطريق تطبيع الحياة في منطقة شنكال وتقف في الوقت ذاته عقبة في طريق الترويج والدعاية للانتخابات وحرية التعبير التي هي من أهم الحقوق الدستورية والديمقراطية للمكونات العراقية.

وحسب المادة 38 من الدستور العراقي الاتحادي والمادة 22 من قانون الانتخابات العراقية فإن الحكومة الإتحادية ملزمة بحماية المرشحين ومجمل العملية الانتخابية.

إن تقاعس الحكومة الاتحادية ومنظومة الأمن الوطني والجهات ذات العلاقة وإهمالهم إزاء هذه الأفعال غير الشرعية وغير المنطقية لمسلحي الـPKK يثير الاستغراب.

ومن هذا المنطلق نطالب الحكومة الإتحادية والمفوضية العليا للانتخابات وضع حد لتصرفات مسلحي الـ PKKهذه والتجاوزات المماثلة في منطقة شنكال وحدود محافظة نينوى ومحاسبة المخالفين ومعاقبتهم بما يستحقونه من عقاب، وتأمين الأجواء الملائمة لممارسة المواطنين لحقوقهم وللعملية الديمقراطية للانتخابات.

إن استمرار مثل هذه الخروقات والتجاوزات جريمة إزاء العملية وحقوق المواطنين وأعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولا يمكن القبول بهذا.

اللجنة العليا للانتخابات

الحزب الديمقراطي الكوردستاني

3 أكتوبر 2021