تعاملات الاثنين.. الدولار يرتفع والذهب مستقر في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين ارتفاعاً أمام العملة المحلية، إلا أن سعر الذهب لا يزال مستقراً في عموم أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147800 دينار

100 يورو= 172000 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 16700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار