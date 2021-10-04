اقتصاد

تعاملات الاثنين.. الدولار يرتفع والذهب مستقر في كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
ي
ي
کوردستان إقليم كوردستان سعر الدولار سعر الذهب

أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين ارتفاعاً أمام العملة المحلية، إلا أن سعر الذهب لا يزال مستقراً في عموم أسواق إقليم كوردستان.

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147800 دينار

100 يورو= 172000 دينار

100 جنيه إسترليني = 199000 دينار

100 ليرة تركية = 16700 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار

دينار أردني واحد = 2080 ديناراً

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 417000 دينار

مثقال عيار 21 = 367000 دينار

مثقال عيار 18 = 313000 دينار

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني: عنكاوا مركز مهم للتعايش وسنحولها من ناحية إلى قضاء
  3 ساعات
کوردستان

بالفيديو ׀ رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور ناحية عنكاوا في أربيل
  4 ساعات
کوردستان

"الوضع الراهن لن يستمر"... مسرور بارزاني يتحدث عن سبب عدم تنفيذ اتفاق سنجار
  15 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف