تعاملات الاثنين.. الدولار يرتفع والذهب مستقر في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين ارتفاعاً أمام العملة المحلية، إلا أن سعر الذهب لا يزال مستقراً في عموم أسواق إقليم كوردستان.
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147800 دينار
100 يورو= 172000 دينار
100 جنيه إسترليني = 199000 دينار
100 ليرة تركية = 16700 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2080 ديناراً
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 417000 دينار
مثقال عيار 21 = 367000 دينار
مثقال عيار 18 = 313000 دينار