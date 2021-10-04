مسرور بارزاني يوجّه رسالة باللغة العربية إلى العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- وجّه مسرور بارزاني رسالة باللغة العربية إلى العراقيين في إطار مشاركته في الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في أربيل.

وفيما يلي نص الخطاب:

أود توجيه رسالة من إقليم كوردستان إلى جميع الإخوة والأخوات في جميع أنحاء العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رسالة كوردستان هي رسالة السلام والتعايش والاستقرار والاعمار.

نطالب بتنفيذ جميع بنود الدستور والعودة إلى الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن.

نناشد الإخوة والأخوات الأعزاء بانتخاب مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المحافظات الأخرى، والعمل معنا لنقل تجربة كوردستان الناجحة إلى بقية محافظات العراق.

لقد كان إقليم كوردستان، وسيبقى، بقيادة زعيمنا ورئيسنا مسعود البارزاني ملاذاً لجميع المكونات وجميع الأحرار في مناطق العراق كافة.

ومن الله التوفيق