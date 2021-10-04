سیاسة

كوردستان تتسلم رابع سلفة مالية من بغداد

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت الحكومة الاتحادية اليوم الاثنين سلفة مالية جديدة إلى حكومة إقليم كوردستان، حسبما ذكرت وزارة المالية والاقتصاد.

وقالت الوزارة في بيان "تلقى الإقليم اليوم 200 مليار دينار، في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وطبقاً للاتفاق الموقّع بين أربيل وبغداد، تلتزم الحكومة العراقية بإرسال مبلغ قدره 200 مليار إلى الإقليم كـ"سلفة مالية" لحين تدقيق إيرادات الإقليم وحصته.

وتسلم إقليم كوردستان السلفة الشهرية الأولى في تموز يوليو 2021 وذلك بعد نحو عام على عدم إرسال أي مستحقات مالية من جانب بغداد.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف