كوردستان تتسلم رابع سلفة مالية من بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أرسلت الحكومة الاتحادية اليوم الاثنين سلفة مالية جديدة إلى حكومة إقليم كوردستان، حسبما ذكرت وزارة المالية والاقتصاد.

وقالت الوزارة في بيان "تلقى الإقليم اليوم 200 مليار دينار، في إطار الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وطبقاً للاتفاق الموقّع بين أربيل وبغداد، تلتزم الحكومة العراقية بإرسال مبلغ قدره 200 مليار إلى الإقليم كـ"سلفة مالية" لحين تدقيق إيرادات الإقليم وحصته.

وتسلم إقليم كوردستان السلفة الشهرية الأولى في تموز يوليو 2021 وذلك بعد نحو عام على عدم إرسال أي مستحقات مالية من جانب بغداد.