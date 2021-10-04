سیاسة

الكاظمي: ننتظر مشاركة شعبية "غير مسبوقة" في يوم الاقتراع

"أوفينا العهد بسدّ كل الثغرات والاطمئنان على حماية أصوات الناخبين
author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي داخل مبنى مفوضية الانتخابات
الكاظمي داخل مبنى مفوضية الانتخابات
العراق انتخابات العراق 2021

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين إن البلاد تنتظر مشاركة شعبية "غير مسبوقة" في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "اطلعنا اليوم على تجربة المحاكاة الأخيرة لمفوضية الانتخابات، ونجاح التجربة بامتياز دليل على الجدية والمسؤولية على كل الصعد".

وتابع "أوفينا العهد بسدّ كل الثغرات والاطمئنان على حماية أصوات الناخبين، وقطع الطريق أمام المشككين، وننتظر مشاركة شعبية غير مسبوقة تحمي الوطن وتصون مساراته".

وستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل على أن ينظم التصويت الخاص يوم الجمعة في اقتراع يشارك فيه أكثر من 3 آلاف مرشح للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

قصف جوي يستهدف مقراً لحزب العمال الكوردستاني قرب السليمانية
  13 دقائق
إيران

إيران تترقب استئناف المفاوضات النووية قبل مطلع الشهر المقبل
  1 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يوجّه رسالة باللغة العربية إلى العراقيين
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف