الكاظمي: ننتظر مشاركة شعبية "غير مسبوقة" في يوم الاقتراع

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين إن البلاد تنتظر مشاركة شعبية "غير مسبوقة" في الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "اطلعنا اليوم على تجربة المحاكاة الأخيرة لمفوضية الانتخابات، ونجاح التجربة بامتياز دليل على الجدية والمسؤولية على كل الصعد".

وتابع "أوفينا العهد بسدّ كل الثغرات والاطمئنان على حماية أصوات الناخبين، وقطع الطريق أمام المشككين، وننتظر مشاركة شعبية غير مسبوقة تحمي الوطن وتصون مساراته".

وستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل على أن ينظم التصويت الخاص يوم الجمعة في اقتراع يشارك فيه أكثر من 3 آلاف مرشح للتنافس على 329 مقعداً في البرلمان الاتحادي.