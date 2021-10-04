قصف جوي يستهدف مقراً لحزب العمال الكوردستاني قرب السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان 24 الاثنين بأن قصفاً جوياً استهدف مقراً لحزب العمال في إحدى قرى محافظة السليمانية.

وقال مراسلنا إن قصفاً وقع مساء اليوم في قرية "سيدان" التابعة لقضاء جمجمال في محيط محافظة السليمانية.

هذا وقال المتحدث باسم صحة جمجمال شريف رحيم لكوردستان 24، "تم نقل شخصين مصابين إلى مستشفى الطوارئ في جمجمال".

وأضاف أن المصابين الاثنين هما امرأة (24 عاماً) ورجل (35 عاماً)، مشيراً إلى أنه تم نقل الرجل إلى مستشفى السليمانية بسبب إصابته البالغة.

وسبق أن قال شهود عيان لكوردستان 24 إن القصف نُفذ بطائرة تركية واستهدف فيما يبدو حزب العمال الكوردستاني. ولم يتسن معرفة ما إذا كان القصف قد نفذ بطائرة مسيّرة.