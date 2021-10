مسرور بارزاني: عنكاوا ستصبح أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين إن عنكاوا ستصبح أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "من الآن فصاعداً، ستكون عنكاوا أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط".

وأضاف أن معظم سكان عنكاوا فروا "من الاضطهاد في نينوى وبغداد وسوريا"، مؤكداً أن إقليم كوردستان رحب بهم ومنحهم فرصة لترسيخ جذورهم في ملاذ خاص بهم.

وأشار رئيس الحكومة في تغريدة أخرى إلى أنه قرر وضع عنكاوا تحت التصرف الإداري لسكانها المسيحيين، وقال إن هذه الخطوة ستمنح المسيحيين، وغيرهم من المكونات، الحق في ترشيح القادة المدنيين وتعيين المسؤولين وإدارة أمنهم وتقرير مصيرهم بشكل مباشر.

From now, Ainkawa will be the biggest district of Christians in the Middle East. Most of its residents have fled persecution in Nineveh, Baghdad & Syria. They have been welcomed among us. And now we offer them the chance to lay deeper roots in a sanctuary of their own -mb.