سیاسة

مسرور بارزاني: عنكاوا ستصبح أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط

هذه الخطوة ستمنح المسيحيين، وغيرهم من المكونات، الحق في ترشيح القادة المدنيين وتعيين المسؤولين وإدارة أمنهم وتقرير مصيرهم بشكل مباشر.
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني خلال زيارته إلى عنكاوا - صورة: كوردستان 24
مسرور بارزاني خلال زيارته إلى عنكاوا - صورة: كوردستان 24
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني عنكاوا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الاثنين إن عنكاوا ستصبح أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر "من الآن فصاعداً، ستكون عنكاوا أكبر منطقة للمسيحيين في الشرق الأوسط".

وأضاف أن معظم سكان عنكاوا فروا "من الاضطهاد في نينوى وبغداد وسوريا"، مؤكداً أن إقليم كوردستان رحب بهم ومنحهم فرصة لترسيخ جذورهم في ملاذ خاص بهم.

وأشار رئيس الحكومة في تغريدة أخرى إلى أنه قرر وضع عنكاوا تحت التصرف الإداري لسكانها المسيحيين، وقال إن هذه الخطوة ستمنح المسيحيين، وغيرهم من المكونات، الحق في ترشيح القادة المدنيين وتعيين المسؤولين وإدارة أمنهم وتقرير مصيرهم بشكل مباشر.

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