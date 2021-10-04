صحة وبیئة

إعصار "شاهين" يودي بحياة 11 شخصاً في سلطنة عمان

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الشرق الاوسط إعصار شاهين سلطنة عمان

أربيل (كوردستان 24)- قضى 11 شخصا على الأقل جراء الإعصار شاهين الذي ضرب سلطنة عمان متسببا بفيضانات وانزلاقات أرضية، وفق ما أعلنت الإثنين أجهزة الطوارئ.

وقضى سبعة من الضحايا في محافظة الباطنة، وفق اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان، التي أشارت إلى فقدان أثر كثر.

ومن بين أربعة أشخاص قضوا الأحد طفل جرفته مياه الفيضانات وآسيويان توفيا بعدما تسببت الفيضانات بانزلاق أرضي أدى إلى انهيار مبنى كانا يقطنان فيه.

وأعلنت "اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة" تخفيض تصنيف "شاهين" إلى عاصفة استوائية ومن ثم إلى منخفض استوائي أدى ليل الأحد إلى هطول أمطار غزيرة شمال العاصمة مسقط.

والإثنين استخدم سلاح الجو العماني مروحيات لإجلاء الناجين المحاصرين عند الساحل الشمالي للبلاد. وتم إنقاذ سجين من على أحد الأسطح في السويق، وفق الشرطة.

وتساقطت الأشجار وغمرت المياه الشوارع في مناطق عدة، لكن الأوضاع في العاصمة مسقط عادت تقريبا إلى طبيعتها. وأعلنت هيئة الطيران المدني في بيان "انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية شاهين".

وقال محمد العلوي المقيم في مسقط في تصريح لوكالة فرانس برس إن "السلطنة لم تتأثر خلال الأعاصير السابقة، لكن الإعصار شاهين كان تأثيره مباشرا، خصوصا في منطقة الباطنة".

وفي إيران، أفادت تقارير عن مصرع ستة أشخاص الأحد، في حين أعلنت الإمارات المحاذية لسلطنة عمان حالة تأهب.

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